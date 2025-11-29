Il doppio ex Diawara: "Due grandi squadre, della Roma mi ha colpito un aspetto"

Intervistato dal quotidiano Il Romanista, il doppio ex di Roma e Napoli Amadou Diawara, ora al Leganes in Segunda Division, ha parlato della gara di domani dell'Olimpico in cui si affrontano le sue due ultime squadre italiane. Di seguito un breve estratto:

"⁠Seguo sempre con molto interesse il campionato italiano, Roma e Napoli sono due grandi squadre che stanno facendo bene. La Roma attualmente è prima in classifica ed è in un ottimo momento, ma la stagione è ancora lunga. Roma? Mi sta colpendo tutta la squadra, in particolare la difesa: sta facendo un ottimo lavoro, Secondo me sarà una partita molto equilibrata, dove il piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza".