Il doppio ex Fusi: "Torino in difficoltà, ma il Napoli non regalerà nulla! Basta passi falsi..."

Luca Fusi, ex calciatore di Napoli e Torino, si è soffermato sulla partita di stasera, vissuta da doppio ex, in un'intervista rilasciata a Torinogranata.it: “Per il Torino la situazione è indubbiamente più difficile, anche perché troverà un Napoli che non vorrà assolutamente fare un altro passo falso per cui in una situazione già un po’ complicata per la squadra si troverà ad affrontare un avversario che non vuole regalare niente in questo momento”.