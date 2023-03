Il doppio ex Magoni: "Tiferò per il bel calcio. Uomo-chiave? Può essere Hojlund"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli e Atalanta

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli e Atalanta: "Napoli-Atalanta? Farò il tifo per il bel calcio (ride ndr)... E ce ne sarà tanto, si affronteranno due allenatori coraggiosi e due gruppi pieni zeppi di talento. Sarà una partita molto divertente, ne sono sicuro. Sia Spalletti che Gasperini hanno delle idee molto forti, ma vogliono far giocare le proprie squadre con qualità. Il Napoli ha margine in campionato ma vorrà rispondere, deve fare attenzione però all'Atalanta che al Maradona avrà poco da perdere. Un giocatore che deciderà Napoli-Atalanta? Difficile non scommettere sui soliti noti, entrambe le squadre hanno elementi che possono determinare questa partita in un un modo o nell'altro. Hojlund è un giovane che sta facendo molto bene, magari può essere la sua partita perché avrà gli spazi davanti per fare le sue progressioni e attaccare gli spazi con potenza. Nel Napoli, invece, davvero chiunque può deciderla.