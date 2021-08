Il doppio ex Maldonado: "Napoli in lotta per scudetto e Champions. Occhio al Venezia..."

In vista del match tra Napoli e Venezia, il Gazzettino ha intervistato il doppio ex della sfida Ruben Maldonado, arrivato in laguna proprio durante la gestione Spalletti: "L'unico problema è che avevo 21 anni e ne sono già passati altrettanti. In realtà arrivai a Venezia e dopo dieci giorni Zamparini, chiamò Oddo per l'ultimo vano tentativo di salvarci. Con Spalletti ci sfiorammo soltanto, eppure ad ogni incrocio sui campi ha sempre avuto un rispetto particolare per me".

Quel 24 maggio 2003 invece? "Indimenticabile, Venezia-Napoli 2-1 col mio gol decisivo. Era il terz'ultimo turno di un calendario durissimo, dovendo poi andare dall'Ancona che lottava per la A e ricevere la Sampdoria. Segnarono Poggi e Dionigi su rigore, poi al 9' della ripresa calciai più forte che potevo una punizione-gol e tenemmo duro conquistando tre punti fondamentali, per poi tenerci stretta la B battendo 3-1 la Samp già promossa".

Amato sia a Venezia che a Napoli dove è arrivato fino in A: "In dodici mesi salimmo dalla C alla A, giocai 74 partite e nella B 2006/07 arrivammo secondi a -6 dalla Juve ma con la nostra miglior difesa. Aver fatto gioire una città tanto appassionata, giocando nella casa di Diego Maradona sempre in 50 mila, non si può descrivere come orgoglio. Il mio carattere ha contribuito, ho sempre dato il massimo e la gente l'ha percepito. Certo, il Venezia mi portò in Italia e per me resta magico. Il mio amico Bibi mi ha tenuto aggiornato, ho seguito, sofferto e gioito per un ritorno in A sorprendente e stupendo. Ricordo la nostra promozione conquistata a Ravenna 20 anni fa, il giro d'onore in Canal Grande, emozioni che solo a Venezia".

Napoli-Venezia di domenica? "Il mio consiglio è di tapparsi occhi, orecchie e andare avanti come se ogni gara fosse una finale, perché è importante entrare mentalmente in fiducia. La A è molto difficile e complicata, il Napoli lotterà per scudetto e Champions, oggi però non esistono partite scontate. Con un Venezia ordinato e organizzato tutto potrà succedere".