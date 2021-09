Il doppio ex Mauro: "La Juve preoccupa, il Napoli è favorito per sabato"

"La Juve per motivi diversi è stata preoccupante a Udine e contro l’Empoli e Allegri dovrà trovare delle contromisure. Ero allo Stadium e la squadra sembrava a fine stagione, stanca: da vedere se dipende dalle scorie dell’Europeo". Parla così a Tuttosport Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, in vista della gara di sabato: "Napoli favorito? Sì, la coppia Osimhen-Insigne mi piace, così come la compattezza del centrocampo che sa difendere e impostare. La Juve dipenderà da cosa si inventa Allegri. L’assenza di Chiesa sarebbe pesante, è il giocatore più importante".