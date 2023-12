Il doppio ex Zoff: "Vittoria Juve meritata. Il Napoli paga la regola non scritta del calcio"

Dino Zoff, doppio grande ex di Napoli e Juventus, ha commentato la sfida di venerdì sera a Tuttosport.

Dino Zoff, doppio grande ex di Napoli e Juventus, ha commentato la sfida di venerdì sera a Tuttosport: "I bianconeri hanno affrontato bene la partita, seppur qualche rischio sia stato patito. Nel complesso però la gara rispecchia l'andamento della stagione ed è stato un successo meritato al netto delle 2-3 occasioni importanti concesse al Napoli".

Le sconfitte contro Inter e Juve hanno ridimensionato e probabilmente scucito il tricolore delle maglie del Napoli. Cosa succede ai Campioni d’Italia? "Il Napoli deve ritrovare convinzione. Stanno attraversando un momento complicato. Quando si parte male, diventa poi difficile risalire e si fa molta fatica ad aggiustare le cose. Le potenzialità però per tornare a certi livelli le ha ancora".

Non è che gli azzurri pagano a livello mentale lo scotto dell’anno post trionfo? "Sento molto parlare di questa cosa, ma in realtà rivincere è sempre complicato. Fai fatica comunque sia dopo più successi sia dopo aver vinto il primo campionato. L’anno scorso il Napoli è stato protagonista di un cammino straordinario e ha dominato, adesso gli avversari lo affrontano con maggiori motivazioni e tendono sempre a dare il massimo; perché vogliono battere quelli che sono stati i migliori della scorsa stagione. È una regola non scritta del calcio che puntualmente si ripete".