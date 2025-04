Il dubbio di Marolda: “Il Napoli saprà sfruttare il calo dell’Inter?”

vedi letture

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Senza Neres penso che sia giusto puntare su Raspadori, ma non certo da ala sinistra sulla fascia. In questo ruolo non fornisce un rendimento adeguato. Mi aspetto un 4-2-3-1 con Raspadori, che merita spazio dato anche il rendimento recente, dietro Lukaku e McTominay spostato un po’ a sinistra.

Gilmour o Anguissa dal primo minuto? A prescindere dal modulo, conta come un giocatore si posiziona in campo, perché il disegno tattico è molto dinamico. Devi scegliere, però, tra la fisicità di Anguissa e la capacità di palleggio di Gilmour con Lobotka: è questo il grande dubbio che è chiamato a sciogliere Conte nei prossimi giorni. Il Napoli ha la migliore difesa ma ha bisogno di protezione perché non è più quella di qualche mese fa, complici anche gli infortuni. C’è dunque bisogno di centrocampisti che coprono e non a caso si vede spesso Lobotka agire in mezzo ai due centrali.

Lo scudetto lo vincerà chi sbaglierà di meno, questo è chiaro. Sia l’Inter che il Napoli stanno messe male negli ultimi tempi, potremmo anche aspettarci un contraccolpo psicologico dei nerazzurri, reduci da due ko. Vorranno riscattarsi, ma per farlo devono funzionare al meglio gambe e testa. In questo momento non mi sembra che l’Inter sia in grande forma: il Napoli deve saperne approfittarne. La domanda è una sola: ci riuscirà? E’ in condizione per farlo?”.