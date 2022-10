Il milanista Brachino: “Altro che De Ketelaere, per me è Kvaratskhelia a somigliare a Kakà”

Claudio Brachino, giornalista, noto tifoso del Milan e conduttore di ‘Terzo Tempo Calcio’, si è così espresso nel corso della trasmissione in diretta su Tele A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Brachino, giornalista, noto tifoso del Milan e conduttore di ‘Terzo Tempo Calcio’, si è così espresso nel corso della trasmissione in diretta su Tele A: “Quando il Milan ha acquistato De Ketelaere qualcuno l’ha paragonato a Kaká, a me invece è proprio Kvaratskhelia che mi ricorda Kaká! Me lo ricorda nella rapidità di dribbling e poi di tiro, nonché nella visione di gioco e forza!”