Il milanista Ordine ribadisce: “Molti napoletani hanno esultato al sorteggio del Milan ai quarti”

Franco Ordine, giornalista di fede rossonera e prestigiosa firma de Il Giornale, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "Napoli-Milan? È un match importante soprattutto per il Milan, che ha bisogno di raggiungere la zona Champions a fine stagione. Le due partite di Champions sono una parentesi, ma il primo appuntamento è quello del 2 aprile al Maradona. All'andata mancavano Osimhen e Leao, ha un valore relativo. È ancora presto per capire come andrà il ritorno, ci sono tanti giocatori in nazionale.