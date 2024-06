Il milanista Pellegatti su Conte: “Già piange sugli ingaggi, ma loro danno 10mln a Osimhen!"

Nel corso di un confronto su Tv Play, il giornalista milanista Carlo Pellegatti ha parlato anche delle dichiarazioni di Antonio Conte sugli ingaggi superiori delle solite tre del nord: "Conte inizia a dire delle cose strane. Il Milan se sta attento ad una cosa sono proprio gli ingaggi, ha come massimo 6,5mln di stipendio. Osimhen invece prende 10mln in questo momento dal Napoli. Allora bisogna dire a Conte di guardare al bilancio del Napoli, non degli altri.

Dice non siamo competitivi su questo, comincia a piangere su questo punto, ma il Milan dieci milioni di stipendio non li sogna neanche. Ha problemi per darne 7-8mln per tenere alcuni... questa frase di Conte non l'ho capita. Iniziamo a piangere con questi del nord, ma questi del nord nulla... Ma poi fossi De Laurentiis a darmi del povero dall'allenatore mi girerebbero un po' le scatole. Ma se iniziamo di nuovo col ristorante da 100 euro...".