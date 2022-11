Il milanista Scanzi: "Napoli favorito. Ho sbagliato, non me lo aspettavo così forte"

"Mi aspettavo di più dall'Inter e dalla Juventus, non dal Milan che non è la squadra più forte".

Il noto giornalista Andrea Scanzi ha parlato a margine della presentazione del libro della compagna Sara Lucaroni "Sempre lui, perché Mussolini non muore mai", intercettato dai microfoni di FirenzeViola. Queste le sue parole sulla sua passione calcistica, il Milan: "Non mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più dall'Inter e dalla Juventus, non dal Milan che non è la squadra più forte. Ho sbagliato sul Napoli, non mi aspettavo che fosse così forte. Abbiamo 1/2 punti in meno dell'anno scorso, ci manca il punto nello scontro diretto col Napoli e i due punti con la Cremonese.