Il milanista Serafini: “Conte aveva dato ok al Milan su tutto, ma poi ha detto altro..."

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, nel suo editoriale per MilanNews ha parlato anche dell’avvento di Antonio Conte a Napoli

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, nel suo editoriale per MilanNews ha parlato anche dell’avvento di Antonio Conte a Napoli: “Antonio Conte si era dato disponibilissimo al Milan per ingaggio e strategie di mercato, mentre la conferenza stampa di presentazione al Napoli è stata di ben altra matrice. Una specie di strategica bilocazione tutt’altro che discutibile: bisognerà solo vedere se De Laurentiis (o Conte stesso) avranno quella malleabilità che a Casa Milan non hanno voluto nemmeno immaginare”.