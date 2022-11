Il milanista Serafini: "Molto deluso e arrabbiato. Napoli a +8 e le altre hanno calendario agevole"

Il giornalista di fede rossonera Luca Serafini, presente negli studi di 'MilanTV', ha così commentato Cremonese-Milan 0-0.

TuttoNapoli.net

Il giornalista di fede rossonera Luca Serafini, presente negli studi di 'MilanTV', ha così commentato Cremonese-Milan 0-0: "Sono molto deluso a molto arrabbiato, anche un po’ sconcertato. Ci sono delle serate in cui sembrano crollare certezze. Oggi la squadra ha attaccato, ma senza idee, senza qualità. Gli attaccanti hanno inciso poco: Rebic, Origi e anche Leao. La Cremonese ha messo il pullman, ma lo sapevamo. La squadra non ha messo qualità, velocità, non ha dato profondità… È uno stop pesante perché il Napoli torna a +8 e le altre hanno un calendario agevole. Il calendario non va commentato: hai vinto gli scontri diretti e perso punti col Torino e con lo Spezia. C’è poco da dire".