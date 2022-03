Il milanista Smaila preoccupato: “Se questo Napoli ci supera sono guai”

"Il proverbio dice che tra i due litiganti il terzo gode, l’importante è che lo scudetto non lo vinca l’Inter”.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il milanista Umberto Smaila, showman: "Ho ricordi vivissimi delle grandi battaglie tra Napoli e Milan. Mi ricordo la sfida scudetto dell’88’ quando segnò il mio grande amico Virdis. Certo quel Napoli di Maradona era qualcosa di straordinario. Sono preoccupato di questo Napoli, se ci supera in classifica sono dolori per noi milanisti. Il proverbio dice che tra i due litiganti il terzo gode, l’importante è che lo scudetto non lo vinca l’Inter”.