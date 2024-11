Il milanista Suma: “Conte surreale, vi dico perché ha alzato la voce”

Continua l'onda lunga di Inter-Napoli, match caratterizzato nel post partita dalla polemica di Antonio Conte sul protocollo VAR in merito al contatto fra Anguissa e Dumfries punito da Mariani con il calcio di rigore.

Ospite negli studi di Top Calcio 24 il giornalista di fede milanista Mauro Suma ha offerto il suo punto di vista: "Anguissa-Dumfries? Non mi sembrava un chiaro ed evidente errore. Sono abituato ad una cosa: quei rigorini generalmente vengono dati. I vertici arbitrali però reputano che quel rigore non doveva essere assegnato perchè su Mariani la mattina dopo sono intervenuti in maniera corposa"

L'intervento di Conte in realtà è surreale perchè il protocollo è questo e non lo puoi cambiare a stagione in corso. La dinamica del contatto è un tocco lieve? L'arbitro lo ha ritenuto però passibile di rigore e il VAR non poteva intervenire. Che un tesserato del livello di Antonio Conte venga a discutere del protocollo mi fa venire un sospetto: alza la voce perchè si sente da scudetto".