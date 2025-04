Il napoletano Esposito: "Sono stato tutta la settimana con D'Aversa agli allenamenti..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, napoletano ed ex giocatore dell'Empoli: “Questa settimana sono stato al seguito degli allenamenti in casa Empoli, D’Aversa si sta preparando bene e dice sul serio quando dice di voler venire a Napoli per vincere. Il secondo tempo di Bologna ho visto un calo fisico mostruoso in tutta la squadra di Conte e si sono rintanati tutti nella propria metà campo e abbiamo fatto diventare il Bologna come il Real Madrid.

Ormai c’è un trend preoccupante nel secondo tempo e questo è pericoloso per una squadra che punta allo Scudetto. Il Bologna avrebbe meritato la vittoria, bisogna essere onesti. Mi aspettavo cambi diversi da Conte, soprattutto nel tempismo. Avrei dato più freschezza a tutta la squadra. Infortunio Buongiorno? È una vera sfortuna, non trova pace quest’anno. Speravo che nelle ultime partite riuscissimo ad avere tutti a disposizione. Ora però non bisogna abbattersi. L’Inter perderà altri punti di qui a fine campionato, ma non so se il Napoli riuscirà ad approfittarne così facendo. Il calendario degli azzurri è più difficile e abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine. L’Inter avrà partite incredibili tra coppe e campionato, troverà qualche motivazione extra ma toglierà anche tante energie”.