“Il Napoli non ha la rosa per le coppe? Infatti non le fa!”, botta e risposta Auriemma-Biasin

Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing': “Solidarietà a Biasin, mette queste manoni avanti dicendo che all’Inter Conte diceva cose diverse sul vincere lo Scudetto. Ieri il Napoli aveva in panchina 8 giocatori di movimenti, Billing e Hasa nuovi, Marin che non ha un solo minuto. Con una rosa così come poteva affrontare la doppia competizione? Inzaghi ha quell’organico invece e la affronta”.

Immediata la replica di Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero: “Infatti non il Napoli non la affronta la doppia competizione”. E la controreplica di Auriemma: “Vuole un giocatore pronto altrimenti lavora con quelli che ha già. Io sento le percentuali, un allenatore incide al 20% o 30%, ma un tecnico o incide o non incide. Conte incide al 100% perché ha rimesso in sesto giocatori come Juan Jesus, Anguissa segna come mai prima e ti fa vincere gli Scudetti”.