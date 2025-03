Il Napoli organizzerà amichevoli durante la sosta: l'annuncio di Conte

Nel corso della conferenza stampa al termine di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato di come sfrutterà la sosta per le nazionali: "La pausa la prendiamo, rimangono 11 giocatori di movimento, ci rimane mezza squadra. Quindi faremo quello che abbiamo sempre fatto.

Sfrutteremo questa sosta per continuare a lavorare, magari qualche elemento arrivato a gennaio cercheremo di farlo entrare in condizione e ancora di più nel contesto organizzando qualche amichevole. Sicuramente in questa pausa completeremo il recupero di Neres. Poi dobbiamo sperare che chi va in nazionale torni sano e salvo".