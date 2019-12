Il nuovo 4-3-3 di Gattuso: "Palleggio dal basso, creare superiorità e cercare il tridente!"

Gennaro Gattuso si prepara alla seconda apparizione sulla panchina del Napoli, domani sera contro il Sassuolo. Una settimana, quella appena trascorsa, che ha dato al tecnico la possibilità di lavorare ed introdurre anche delle novità rispetto al sistema di gioco del predecessore Ancelotti. Ne ha parlato cosi Ringhio in conferenza stampa: "Col 4-3-3 palleggiare dal basso, creare superiorità numerica e poi andare cercare i tre davanti. Soffrendo meno, tenendo meglio il campo, col Parma la squadra ha fatto bene tecnicamente nella ripresa, ma non abbiamo tenuto bene il campo e nelle marcature preventive, anche se poi i due gol sono due errori ma la squadra non ha fatto le letture corrette. Non dobbiamo pensare che c'è il compagno a metterci una pezza, bisogna essere organizzati, saper scalare, capire come andare a prendere gli avversari".