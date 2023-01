Il paragone di Adani: “Il poker della Lazio al Milan come il 5-1 del Napoli alla Juve”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, ha celebrato così la sontuosa prova della Lazio contro il Milan

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, ha celebrato così la sontuosa prova della Lazio contro il Milan: "Il lavoro sommato al valore della squadra crea delle cose straordinarie. La Lazio non può vincere lo Scudetto perché non ha una squadra per farlo. È inferiore ad alcune ma per quel lavoro che sta facendo può andare in Champions. La Lazio è lì e ha buttato pure qualche punto. Ha fatto una partita del genere anche senza Immobile, il collettivo fa la differenza. Quattro gol con quattro marcatori diversi, le punte hanno giocato una meglio dell’altra.