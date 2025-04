Podcast Il paragone di Di Gennaro: "McTominay mi ricorda un giocatore che era alla Lazio"

vedi letture

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Che succede all'Inter?

"Sono stanchi, lenti, compassati, il campionato doveva essere di preparazione alla Champions ma ieri la Roma poteva fare 3-4 gol. E' un periodo difficile, la partita di mercoledì è uno spartiacque. Ora conoscendo Conte il Napoli ha il vento in poppa. E ha trovato questo McTominay...E' un Napoli che sa fare anche la differenza nonostante le difficoltà, visto che ci sono altri infortuni".

McTominay chi le ricorda?

"Milinkovic-Savic, che diventava quasi la seconda punta in partita. Ed è uguale".

Come commenta quanto successo in Atalanta-Lecce?

"Il fisioterapista entra nella testa dei calciatori, è una figura importante nel gruppo. Mi immagino davvero come si senta la squadra. Il buonsenso doveva portare a una decisione differente ma bello quanto accaduto a Bergamo, dimostra che ci sono ancora dei valori. Se poi penalizzano il Lecce anche per la maglia, allora qui davvero serve il buonsenso della Lega".