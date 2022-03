Il paragone di Donati: “Lobotka come Jorginho, fa un lavoro incredibile da filtro”

"Koulibaly è un giocatore che dal punto di vista fisico, mentale, nel trascinare la difesa è un top player. E' una cosa fondamentale avere uno come lui in squadra".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Atalanta e Milan, Massimo Donati.

Sul Milan tra il derby e la sfida al Napoli

"Pronostici sono impossibili nel derby, è sempre particolare ed anche se una squadra fa bene per 70' poi può perdere. Entrambe arrivano in un momento non proprio top, ma è una partita importante ed il risultato di oggi può avere un proseguo, dando slancio per il campionato".

Sulla difesa del Napoli, la migliore del campionato

"Sicuramente Spalletti ha lavorato su questo, le grandi stagioni nascono da una fase difensiva che ti porta meno gol. Non ho visto vincere i campionati subendo 50 gol in un campionato: poi è particolare come si affronta la fase difensiva, per esempio l'Atalanta pressa alta, mentre la Juve si chiude dietro. Il Napoli invece ha creato un giusto mix, attaccando alto ma poi con i giocatori davanti che tornano per contribuire. E' una squadra in salute che vede il traguardo e può gasarsi ancora di più".

Su Koulibaly ed il suo ruolo nella squadra

"Si è confermato. E' stato bravo Spalletti a proteggerlo quando ha fatto qualche minimo errore, fa parte del gioco. E' un giocatore che dal punto di vista fisico, mentale, nel trascinare la difesa è un top player. E' una cosa fondamentale avere uno come lui in squadra, poi ovviamente non dipende tutto da lui. Si nota di più perché è il più bravo, ma il lavoro va fatto da tutti bene".

Su quale dovrebbe essere il centrocampo titolare del Napoli

“Anguissa sicuramente, Lobotka pure. Perché fa un lavoro incredibile da filtro come faceva Jorginho, mesi fa mi permisi di paragonarli e lo disse anche Spalletti poi. Si abbinano molto bene, c'è equilibrio e fanno girare la squadra. Poi Fabian Ruiz è importante, ti può dare qualcosa in più anche in fase difensiva”.