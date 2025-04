Il paragone di Rambaudi: “McTominay fuoriclasse, c’è poca differenza pure con Bellingham!”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero, si è acceso il dibattito su Scott McTominay. Roberto Rambaudi ha azzardato un paragone tra lo scozzese e Jude Bellingham: “McTominay è un fuoriclasse, se non lo reputate un fuoriclasse dovete dirmi un fuoriclasse nel suo ruolo. Bellingham? Per me c’è poca differenza anche con lui. McTominay è costante in entrambe le fasi”.

Stefan Schwoch obietta: “Ha fatto solo questo anno a questi livelli qui, non puoi paragonarlo”.

Rambaudi replica: “Io giudico qui ed ora, in questo Napoli è completo, è fenomenale ed in fase conclusiva persino di più!”.