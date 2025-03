Il paragone di Scotto: "Billing ha esultato quasi come Grosso ai Mondiali"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Siamo un po' cresciuti sognando i maxischermi al Maradona, poi il terzo anello, un altro tema di questo tipo è il centro sportivo, se ne parla da una decina d'anni abbondanti. Sembra qualcosa si stia muovendo, ma mi auguro possa essere una realtà concreta. È un Napoli irriducibile al di là della percezione esterna. Lo si capisce dalle reazioni del gruppo, Billing ha esultato un po' alla Fabio Grosso ai Mondiali.

Il Napoli ha guadagnato 14 punti da situazione di rimonta, alcuni sono dei pareggi, messi insieme dalla grande forza di reazione. Conte ci ha fatto esaltare e sognare, caricando l'ambiente. Io penso che già avesse programmato questo tipo di atteggiamento anche in caso di risultato negativo. Però so che è uno che ama guardare la strada e farsi un'idea, credo avesse già in mente di dare questa svolta comunicativa a prescindere. Gilmour ha giocato bene contro l'Inter e poi c'è la variabile Billing che permette di avere più soluzioni. Anguissa e Neres sicuramente non ci saranno e manca anche Mazzocchi, il Napoli è ancora dentro l'emergenza infortuni. Da quando sono stati introdotti i tre punti a partita, non era mai capitato che a questo punto ci fossero quattro squadre in sei punti. Sembra una sorta di Royal Rumble dove le sorprese non si possono escludere”.