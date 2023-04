Il possibile erede di Zielinski: "Che gol oggi, bello anche quello col Napoli"

Ha parlato Lazar Samardzic, autore del gol che ha sbloccato il risultato a favore dell'Udinese

Al termine del match vinto contro la Cremonese, Lazar Samardzic, autore del gol che ha sbloccato il risultato a favore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN. "Abbiamo 42 punti, siamo felici. Sappiamo che nelle ultime tre partire non avevamo fatto bene ma oggi ci siamo riscattati".

Hai segnato di esterno sinistro. E' il tuo gol più bello finora?

"Difficile dirlo. Il mio preferito è quello segnato contro il Napoli ma anche questo è un bel gol"

La tifoseria oggi vi ha trasmesso qualche energia in più?

"Quando giochiamo qua sappiamo che possiamo contare sull'appoggio dei nostri tifosi. Ci danno la giusta carica".

Credete ancora nell'Europa?

"Guardiamo partita per partita ma noi ogni volta scendiamo in campo per vincere".