Il prep. atletico Bordon: "Complicato gestire i nazionali visto che sono tanti"

Fin qui il Napoli non ha mostrato un'ottima condizione, specie negli interpreti cardine del gioco di Ancelotti. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ne ha parlato Claudio Bordon, preparatore atletico: “I club italiani hanno rose in cui l’80% è fatto di giocatori stranieri e gestire i nazionali non è mai stato semplice. E’ importante il colloquio con le nazionali e poi è fondamentale l’apporto medico perché i ragazzi viaggiano, tornano frastornati e il fuso orario pesa eccome. Bisogna sperare che i nazionali non si facciano nulla, che svolgano un buon lavoro tattico e che riposino. Per fortuna gli impegni con le Nazionali non sono tantissimi.

Quando si gioca ogni 3 giorni, gli allenamenti non possono essere al top perché si viaggia molto ed è importante il lavoro che è stato fatto prima e quello che si fa individualmente. Poi, la gestione del gruppo dal punto di vista psicologico ha il suo peso e Ancelotti in tal senso è un maestro”.