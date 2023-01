Il preparatore atletico Nicolini: “Vi dico perchè il Napoli non mi è sembrato imballato”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar e preparatore atletico, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar e preparatore atletico, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli di San Siro non mi è sembrato imballato, e lo si nota dalla reazione che ha comunque avuto dopo il gol subito. La differenza è stata nella gestione della gara: l’Inter aveva un solo risultato, la vittoria, e ha giocato libera di mente, accettando il rischio e con una motivazione superiore. Il Napoli invece non ha gestito il doppio risultato a disposizione, non andava a cercare il gol con quella cattiveria che abbiamo visto altre volte. Se fossi nei tifosi non sarei preoccupato, il Napoli però deve scendere in campo sempre pensando a vincere e non a calcolare, è una squadra fatta per provare sempre a fare risultato.