Il primario Le Foche annuncia: "Il coronavirus si spegnerà da solo. A maggio usciremo"

“Un ritorno alla vita più o meno normale? Non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo aspettare le prossime due settimane, se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società". Sono le parole di Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma che lancia un messaggio che fa ben sperare: "Se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare potremmo tornare alla nostra vita sociale. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale” si legge su Tuttosport. “Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo. È così.