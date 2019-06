Il programma in tre punti di Corbo: "Rivalutare Insigne, migliorare la condizione e aumentare gli spettatori"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista di Repubblica: "Manolas sarebbe un acquisto straordinario, i tifosi devono avere fiducia. Il Napoli deve sviluppare un programma basato su 3 punti: Ancelotti deve avere metodi meno morbidi ed una migliore condizione tecnica ed atletica, rivalutare Insigne ed infine Ancelotti deve spiegare l'idea del futuro della squadra per incrementare l'attesa dei tifosi e non perdere spettatori"