Il racconto di Ignoffo: "Carmando dalla tangenziale capiva già tutto..."

Giovanni Ignoffo, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Molti di noi venimmo al Napoli perché sapevamo che il progetto sarebbe stato lungimirante, io lasciai la A col Perugia apposta. Napoli non ha categorie, sapevamo si sarebbe prospettato questo percorso, capimmo che la nuova proprietà avesse ambizioni importanti.

Segnai il primo goal dell’era De Laurentiis, non c’era nemmeno il tifo perché era in protesta contro Carraro. Tutto ciò che i napoletani ingoiarono quell’estate lo cacciarono fuori con l’urlo per il mio goal. Carmando? Faceva le profezie di quanta gente c’era allo stadio, arrivati in tangenziale capiva dalla confusione che ci sarebbero stati almeno 60mila spettatori”.