Il racconto di Savoldi da Bergamo: "Non esco da 45 giorni, stiamo contando i morti. Sarà ancora lunga..."

Beppe Savoldi, ex centravanti del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Per noi, a Bergamo, è un momento drammatico. Contiamo i morti. Ogni tanto arrivano notizie di conoscenti o amici che non ci sono più. Ci barrichiamo in casa, io e mia moglie non usciamo da 45 giorni. Fortunatamente c'è mia figlia con mio genero che si sacrificano per noi, la lasciano fuori la porta. Non possiamo incontrarci neanche noi, ci salutiamo a distanza. Questa è la situazione. Di solito sono ottimista ma sarà lunga, ci vorrà ancora tempo".