Il rammarico di D’Agostino: “Un errore rifiutare il Napoli, mi sarei divertito tantissimo"

"Si inserì il Napoli, ma mi sentii di rifiutare. E' l'unico rammarico della mia vita, mi sarei divertito tantissimo".

TuttoNapoli.net

© foto di Uff. Stampa Lecco

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Udinese e Roma, Gaetano D’Agostino.

Sulla sfida del Napoli contro l'Udinese

"I bianconeri stanno facendo un buon campionato, è una squadra molto fisica che sta mettendo chiunque in difficoltà. Ha dei motori importanti e 2/3 giocatori che alzano il livello come Deulofeu e Pereyra. Il Napoli mi ha stupito contro il Verona perché si è saputa adattare al loro gioco, cercando di verticalizzare di più e costringendo Osimhen a fare duelli assidui. Ha cercato di abbassare la percentuale di errore e questo dimostra predisposizione al sacrificio perché snaturarsi non è facile e dimostra maturità e intelligenza".

Quale è la coppia migliore a centrocampo per Spalletti

"Lobotka-Fabian Ruiz se si vuole fare una partita di palleggio, Lobotka-Anguissa se vuoi fare una partita di sostanza. Per me è imprescindibile lo slovacco rispetto agli altri al momento.

Sulla possibilità di andare a giocare al Napoli in passato

"Nel 2009 potevo arrivare, quando feci 11 gol. Fu un mio errore perché avevo già trovato l'accordo della Juve e c'era anche il Real Madrid. Si inserì il Napoli, ma mi sentii di rifiutare. E' l'unico rammarico della mia vita, mi sarei divertito tantissimo".