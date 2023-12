Il rammarico di Mazzarri: "Al 45' con l'Inter meritavamo noi l'1-0, cambiava tutto..."

Mazzarri in vari passaggi ha parlato con rammarico della gara con l'Inter soprattutto in merito al primo tempo

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri in vari passaggi ha parlato con rammarico della gara con l'Inter soprattutto in merito al primo tempo che gli azzurri avrebbero meritato di chiudere in vantaggio.

Quanto manca al suo Napoli per essere 90' come nel primo tempo con l'Inter? A gennaio si aspetta qualcosa dal mercato?

"Quando arriveremo a fine di questo mese, se la società mi ascolterà... avrò più il polso della situazione e dirò cosa eventualmente poter fare. Dopo un mese e mezzo posso essere più cosciente nel dare indicazioni. Sulla partita, io al 45' ero contentissimo. Essere in vantaggio o in svantaggio cambia la partita, per capire davvero se c'è stato un calo bisogna considerare anche il livello psicologico. Essere campioni e ritrovarsi a perdere gare in casa può essere anche un discorso psicologico per spiegare questi cali o chiamiamoli sbandamenti. Può essere anche la testa, datemi il tempo e spero di allenarla di più".

La classifica è veritiera, c'è quel distacco dalla Juventus? Cosa serve per vincere?

"Essere più compatti, fare meno errori sotto porta, non prendere ripartenze come prima del mio arrivo ed essere concreti sotto porta. Ed un pizzico di fortuna, credetemi, a volte ti gira tutto male, un episodio ti fa svoltare. Se vediamo le rose dell'anno scorso non ci sta, ma quest'anno siamo in ritardo, è così, parla la classifica ma quel primo tempo con l'Inter contro la migliore... non ha dimostrato di essere inferiore anzi il Napoli meritava di chiudere avanti il primo tempo".