Il rapper Clementino: "Napoli sfortunato nell'ultimo periodo, siamo sulla scia del 2020"

Il rapper Clementino ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, programma in onda su Italia 1, ovviamente per commentare il momento del Napoli di Gattuso: "Io penso che ci sia anche un po' di sfortuna nell'ultimo periodo. Con l'Inter c'è stato un combattimento assurdo ed abbiamo perso per un gol di Lukaku. Abbiamo infortunati Mertens, Lozano, Osimhen, c'è anche un po' sfortuna in scia col 2020. Sangue di San Gennaro? Non si è sciolto momentaneamente. E' solo un momento, da gennaio ripartiamo alla grande. Sputtanapoli? Non credo si tratti solo della città, quando l'ignoranza abbonda in generale si spara a zero, senza prendere il buono ma soltanto la parte negativa".