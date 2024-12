Il regista Sorrentino sul Napoli di Conte: "Cerco spettacolo e non solo il risultato"

vedi letture

Paolo Sorrentino, regista e grande tifoso del Napoli, ha parlato al quotidiano Diario As della stagione attuale, dei risultati, dell'apporto di Conte, delle prospettive di crescita della squadra.

In Spagna, precisamente al Bernabéu, ha vissuto il suo incontro con Maradona. Alcuni sostengono che, dopo l'ultimo Mondiale, Messi lo abbia superato.

"I napoletani sono insensibili a queste cose. Non si relazionano con Diego solo per le sue capacità sportive. Potranno arrivare anche giocatori più forti, ma non cambierà nulla. Diego ha rappresentato un evento e un avvento: è arrivata una figura perfetta per Napoli. Così profano, così umano anche dal punto di vista fisico... E, allo stesso tempo, una figura sacra. I napoletani impazziscono per le figure che mescolano il sacro e il profano".

Ha affermato che la commuove l'immagine di Diego circondato dai rivali, contro il Belgio. C'è stato un gesto sportivo che l'ha commosso in questi anni?

"Molti. Ad esempio, quando ho visto per la prima volta Jorginho calciare un rigore con il suo saltello. Poi è diventato prevedibile, ma non avevo mai visto nulla di simile, era bellissimo (ride)".

E si commuove con il Napoli di Conte?

"Da spettatore, cerco lo spettacolo e non solo il risultato, quindi ancora no. Ma spero che arrivi presto...".