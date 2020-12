Il retroscena dell'agente: "Romero fu proposto al Napoli per un milione e mezzo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Paolo Palermo, agente: "Milik non è uno sprovveduto, se ha fatto tutto questo era concertato con l'agente. Io non conosco il procuratore di Milik, se le cose sono andate così certamente non sono stati attenti ai particolari di questa vicenda. A me è capitato di fare un braccio di ferro con qualche mio giocatore ma eravamo coordinati e non si andava contro la legge. Sicuramente qualcosa è successo. Io avrei firmato il rinnovo, magari con una trattativa lunga ma avrei continuato a giocare nel Napoli. Romero? Al Napoli fu proposto ma non è stato preso in considerazione all'epoca, per un milione e mezzo di dollari".