Il retroscena di Bonucci: "Il mio approccio con Conte fu traumatico: mi fermai subito"

Nel corso di Sky Calcio Club', l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena di quando era allenato da Antonio Conte: "Il mio approccio con lui fu pure traumatico. Ero reduce dal viaggio di nozze, non ero proprio in condizioni ottimali ed al primo allenamento mi fermai. I crampi per un allenamento, non credo sia una cosa che capiti spesso (ride, ndr)".