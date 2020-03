Il retroscena di Corbo: "Rinnovo difficile per Milik, c'è una grana col suo sponsor"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha così affrontato il tema mercato legato al Napoli: "Scontata la conferma di Gattuso come il rinnovo di Mertens, meno probabile quella di Milik. C'è una grana con lo sponsor, Nike, lo stesso della Polonia, la sua nazionale. Il Napoli valuterà tutte le offerte. Koulibaly, Allan, Fabiàn. Si è fatto sentire anche Ancelotti per i tre. Fu lungimirante De Laurentiis a mantenere ottimi rapporti con Carletto. La società deve convocare Raiola per un confronto. Come pensa di sistemare Lozano pagato 50 milioni. E se ha richieste per Insigne, che in silenzio torna sul mercato".