Il retroscena di Gattuso: "Provai a portare Tonali al Napoli, ma il Milan fu più bravo"

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Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha raccontato un retroscena di mercato legato a Sandro Tonali

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha raccontato un retroscena di mercato legato a Sandro Tonali, suo pupillo fin dai tempi in cui allenava il Napoli. Durante la conferenza stampa post Irlanda del Nord, l’ex tecnico azzurro ha ripercorso il loro rapporto, soffermandosi anche su un episodio che risale al passaggio del centrocampista al Milan, quando provò senza successo a portarlo con sé. Oggi Tonali gioca nel Newcastle United, ma il legame tra i due è rimasto solido nel tempo, alimentato da stima reciproca e rispetto professionale.

Tonali-Napoli, il retroscena di Gattuso

Che rapporto ha con Tonali? Le ha fatto vedere la tazza che ha con la sua foto?

"Se la portava a Coverciano mi preoccupavo... Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c'è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose".