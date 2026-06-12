De Bruyne-Lukaku, destini diversi? Le ultime sul futuro dei due belgi del Napoli
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Lukaku-De Bruyne, la situazione per il futuro: il Napoli vorrebbe cedere l'attaccante e tenere il centrocampista del Belgio.
Il progetto del Napoli per la prossima stagione passa anche dalle scelte sui big della rosa. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha fissato due obiettivi chiari: abbassare l'età media della squadra e ridurre il monte ingaggi. E in quest'ottica due osservati speciali saranno Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.
Lukaku-De Bruyne: la situazione per il futuro
Le situazioni dei due giocatori sono differenti. Lukaku appare maggiormente orientato verso un possibile addio, mentre il futuro di De Bruyne resta tutto da valutare. Anche il centrocampo potrebbe subire profondi cambiamenti, soprattutto in caso di partenze eccellenti come quelle di Frank Anguissa e dello stesso fuoriclasse belga.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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