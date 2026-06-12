Il Napoli pensa a un centrocampista: quattro nomi sul taccuino da Manna

Il Napoli pensa a un centrocampista: quattro nomi sul taccuino da MannaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Frattesi, Rabiot e Rios alternative per il centrocampo del Napoli. In prima fila c'è anche Ndour della Fiorentina.

Il Napoli continua a muoversi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.

Frattesi, Rabiot e Rios alternative per il centrocampo del Napoli

Come riferisce Il Roma, restano infatti d'attualità anche le piste che portano a Davide Frattesi, Adrien Rabiot e Richard Rios. Il francese piace particolarmente a Massimiliano Allegri, mentre per il colombiano del Benfica sarebbero necessari almeno 20 milioni di euro.