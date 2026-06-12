Niente Juventus, Lobotka resta! Il Roma: Allegri lo considera un intoccabile
Massimiliano Allegri vuole ripartire da Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferisce Il Roma, il nuovo tecnico del Napoli avrebbe posto il veto su una possibile cessione del regista slovacco, ritenato uno dei punti fermi della squadra che sta nascendo. Nonostante gli interessamenti di mercato, tra cui quello della Juventus di Luciano Spalletti, il centrocampista continua a essere considerato fondamentale negli equilibri azzurri.
Futuro Lobotka, Allegri ha deciso: niente Juventus, resta al Napoli
Il suo contratto scade nel 2027 e il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per trovare la formula giusta per prolungare ulteriormente il rapporto. Esiste una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l'estero fino a metà luglio, ma l'obiettivo del Napoli è chiudere ogni discorso prima dell'inizio del ritiro di Dimaro. Allegri considera l'esperienza e la qualità di Lobotka indispensabili per il suo nuovo progetto.
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