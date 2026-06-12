Alajbegovic, aumenta la concorrenza: oltre a tre club di Serie A, spunta la Premier

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Sulle tracce di Alajbegovic, infatti, ci sarebbe mezzo campionato italiano, con la Roma tra i club che più di tutti sembra aver preso informazioni.

Kerim Alajbegovic sarà uno dei principali talenti da tenere d'occhio nel corso del Mondiale. Il bosniaco classe 2005, reduce da una stagione super con la maglia dello Strasburgo, ha attirato su di sé l'interesse di tantissimi club e, nonostante il Bayer Leverkusen abbia esercitato il diritto di riscatto da 8 milioni di cui disponeva, il suo futuro in Bundesliga è tutt'altro che scontato.

Alajbegovic, ci sono Napoli e altri tre club di Serie A

A marzo ha condannato l'Italia a guardare il Mondiale dal divano di casa per la terza volta consecutiva, ma il suo prossimo club potrebbe essere proprio in Serie A. Sulle tracce di Alajbegovic, infatti, ci sarebbe mezzo campionato italiano, con la Roma tra i club che più di tutti sembra aver preso informazioni, anche se pure Napoli, Atalanta e Fiorentina sarebbero alla finestra.

Alajbegovic-Napoli, concorrenza anche dalla Premier League

Nelle ultime ore, però, starebbe emergendo con forza anche la candidatura del Sunderland. Secondo quanto riferito dal portale inglese Team Talk, i Black Cats sono a caccia di rinforzi dopo essere tornati in Europa League dopo 53 anni e vorrebbero mettere le mani sul gioiellino bosniaco.