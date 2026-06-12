Accostato al Napoli, dalla Spagna: "L'Atletico torna a pensare a Dovbyk"
Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo della Roma. Dopo il ritorno di Evan Ferguson al Brighton al termine del prestito, anche l'attaccante ucraino potrebbe lasciare Trigoria, con l'Atletico Madrid che avrebbe riacceso l'interesse nei suoi confronti per rinforzare il reparto offensivo in vista della possibile cessione di Alexander Sorloth, seguito con attenzione dalla Juventus.
L'Atletico Madrid ci prova, ma la Roma respinge la prima offerta
Dovbyk, accostato anche al Napoli nella scorsa finestra invernale di mercato, non ha pienamente rispettato le aspettative del mondo giallorosso. Per questo la Roma valuta anche l'ipotesi di una cessione, ma non intende svenderlo: la prima proposta dell'Atletico Madrid da 20 milioni di euro è stata infatti ritenuta troppo bassa. La trattativa resta comunque aperta, con il club spagnolo che potrebbe tornare all'assalto nelle prossime settimane con una nuova offerta per il centravanti ucraino.
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