Calciomercato Napoli, si complica un difensore: Manna torna su un vecchio pallino
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Potrebbe allontanarsi uno degli obiettivi difensivi del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa per Mario Gila sarebbe diventata più difficile dopo l'intervento del nuovo allenatore della Lazio, che avrebbe ribadito al centrale spagnolo la sua importanza all'interno del progetto tecnico biancoceleste.
Calciomercato Napoli, si complica Gila: Manna torna su Gatti
Di fronte alle difficoltà dell'operazione, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe riattivato una pista già seguita in passato. Il nome tornato d'attualità è quello di Federico Gatti, difensore della Juventus che piace da tempo al club azzurro.Il Napoli continua dunque a lavorare per rinforzare il reparto arretrato, con Manna impegnato a valutare le migliori soluzioni sul mercato.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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