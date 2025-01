Il retroscena di Mario Rui: "Tante bugie, ho rifiutato una sola offerta e vi spiego il motivo"

Mario Rui parla per la prima volta alla stampa dopo l'addio al Napoli, con la risoluzione contrattuale firmata nei giorni scorsi. Il laterale ai microfoni di Tuttomercatoweb ha toccato diversi argomenti, tra cui quello delle voci sui tanti rifiuti estivi in sede di calciomercato.

A quel punto hai attraversato un'estate in cui s'è detto e scritto che hai rifiutato tante offerte. Per quale motivo?

"Questo è oggi per me un tema delicato. Posso dire però che in realtà ho ufficialmente ricevuto e rifiutato una sola offerta".

Quella del San Paolo?

"Esatto".

E immagino non sia facile da un giorno all'altro decidere di andare in Brasile...

"Era anche una proposta intrigante, li ringrazio. Ci ho pensato parecchio ma io sono un padre di famiglia e non sono solo io, non posso pensare e decidere solo per me stesso. C'erano delle dinamiche difficili da gestire e in quel momento non mi sembrava la cosa giusta".