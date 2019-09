Il retroscena di Schwoch: "So per certo che Napoli aveva fatto offerta importantissima per Icardi"

Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se uno come Ancelotti si sbilancia così tanto sugli spogliatoi vuol dire che erano messi davvero male. È brutto che venga messa in mezzo la città di Napoli, la colpa è di chi si è preso l’impegno di questi lavori e non li ha portati a termine. Mercato? So per certo che il Napoli aveva fatto un’offerta davvero importante per avere Icardi, ma il calciatore non ha accettato l’offerta di De Laurentiis”.