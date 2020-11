Il ricordo di Antognoni: "Il più forte che ho visto in campo, era un buono e dava tutto per i compagni"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina e storico capitano viola che ha incrociato Diego Armando Maradona sia in Serie A che ai Mondiali, ha parlato al sito ufficiale della società di Commisso ricordando così il Pibe de Oro: "Ho vari ricordi di Diego sia in Italia che in campo internazionale con la Nazionale. E' un ricordo piacevole da un punto di vista calcistico ma spiacevole perché non avrei mai voluto sentire questa notizia. Ricordiamo Diego per averlo ammirato come avversario ma anche come compagno perché ci ho giocato insieme. Tutti coloro che hanno giocato con lui si ricordano di lui perché era un compagno e un trascinatore, un giocatore buono, che dava tutto in campo e dava tutto ai propri compagni. Credo che sia un fatto negativo per il calcio e soprattutto per chi ha vissuto con lui momenti belli. Per i tifosi del Napoli ma anche dell'Argentina e per tutti i tifosi del mondo perché lui rimane sicuramente il giocatore più forte che ho visto in campo. Un saluto a tutta la sua famiglia, ai suoi amici e a chi gli è stato più vicino negli anni".