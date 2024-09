Il ristoratore Vitagliano: “Preparerò la pizza ‘Big Rom’, Lukaku va matto per il salame”

Diego Vitagliano, noto ristoratore napoletano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Diego Vitagliano, noto ristoratore napoletano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è arrivato a Capodichino, post Cagliari, alle 23.20 e con Meret è venuto in pizzeria a Pozzuoli. Ha mangiato una bufalina al salame anche perchè lo chef del Napoli, che è amico mio, mi chiama e mi dice di non esagerare (ride ndr.). E’ stata una grande partita sia per Lukaku che Meret che ha fatto parate strepitose.

Lukaku? Educatissimo, parla molto bene l’italiano, è di una gentilezza unica. E’ disponibilissimo, conoscevo anche Osimhen e sono andato anche a Castel di Sangro per il compleanno di Conte. Con Osimhen parlavo solo l’inglese e mi è piaciuto il fatto che Lukaku parlasse benissimo la nostra lingua. Preparerò la pizza ‘Big Rom’, gli dedico una pizza col salame visto che ne va matto.

La pizza di Briatore? Lui aprirà proprio di fronte a me, ma vi dico quando mai ha capito di pizza Briatore? Di certo porta posti di lavoro, ma la sua non è pizza e nonostante ciò gli faccio i miei migliori auguri”.