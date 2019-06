Il Roma, Scotto: "Manolas vuole il Napoli, la Roma ha ormai accettato l'offerta azzurra"

Le voci di mercato si inseguono ma gli obiettivi del Napoli restano chiari e definiti e si lavora per chiudere le trattative nel breve. A tal proposito Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Tutt'altro che distanti le posizioni tenute da Napoli e Roma giunte ad un affare definito negli intenti. Il Napoli vuole Manolas, Manolas vuole il Napoli e pare che ormai la Roma abbia accettato l'offerta della società azzurra che deve onorare la clausola che vincola il giocatore greco; clausola che scatta il primo luglio, per questo i partenopei stanno provando ad ottenere una formula diversa. Con il giocatore si è aggiunti ad un accorto per 4 milioni di euro a stagione per cinque anni più bonus, al momento non quantificati.

Quanto alle voci relative al futuro di Kalidou Koulibaly va chiarito e specificato che il difensore senegalese non è intenzionato ad andare via, sicuramente ha pretendenti importanti e farà presto o tardi un salto di qualità, ma al momento cederlo non rientra nelle prerogative del Napoli.

Rodriguez? Il Napoli prende atto che James Rodriguez, specie in Sud America, è una macchina milionaria che muove e richiama molti followers, in quanto il giocatore ha sponsor personali, con i quali il sodalizio campano vorrebbe collaborare qualora il giocatore arrivasse alla corte di Carlo Ancelotti".